Miley Cyrus e Dua Lipa per la prima volta insieme (Di domenica 22 novembre 2020) Due superstar internazionali in uno straordinario duetto inedito: Miley Cyrus collabora per la prima volta con Dua Lipa per il singolo "Prisoner", da oggi, venerdì 20 novembre, disponibile in digitale. È online anche il videoclip ufficiale, che anticipa il settimo album in studio di Miley Cyrus, "PLASTIC hearts", in uscita venerdì 27 novembre (RCA Records/Sony Music). Diretto da Alana Oherlihy e dalla stessa Miley, il video sfacciato ed esageratamente rock, è una vera affermazione di "girl power".Il singolo arriva dopo la recente pubblicazione di "Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)" feat. Stevie Nicks, che ha riscosso grande entusiasmo da parte di pubblico e critica, e dopo lo straordinario successo della hit mondiale Midnight Sky. Quest`ultimo è ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 novembre 2020) Due superstar internazionali in uno straordinario duetto inedito:collabora per lacon Duaper il singolo "Prisoner", da oggi, venerdì 20 novembre, disponibile in digitale. È online anche il videoclip ufficiale, che anticipa il settimo album in studio di, "PLASTIC hearts", in uscita venerdì 27 novembre (RCA Records/Sony Music). Diretto da Alana Oherlihy e dalla stessa, il video sfacciato ed esageratamente rock, è una vera affermazione di "girl power".Il singolo arriva dopo la recente pubblicazione di "Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)" feat. Stevie Nicks, che ha riscosso grande entusiasmo da parte di pubblico e critica, e dopo lo straordinario successo della hit mondiale Midnight Sky. Quest`ultimo è ...

