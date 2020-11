Milano | uomo accoltella la moglie e la suocera poi tenta il suicidio

(Di domenica 22 novembre 2020) Undi 56 anni hato di uccidere a coltellate ladi 62 anni e ladi 90 in un appartamento di via Lambruschini alla periferia Nord diquesta mattina dopo le 6. Le due ...

Un uomo di 56 anni ha tentato di uccidere a coltellate la moglie di 62 anni e la suocera di 90 in un appartamento di via Lambruschini alla periferia Nord di Milano questa mattina dopo ...Dramma all'alba a Milano: le due donne,di 62 e 90 anni, sono state trasportate in ospedale con gravi ferite al torace e all'addome.