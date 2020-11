Milano, la storia della volontaria che stremata si è addormenta in ambulanza: “Si riposava nel caos, quei pochi minuti una salvezza” (Di domenica 22 novembre 2020) La ragazza, ritratta nella foto diventata poi virale sui social, si chiama Chaimae. Giovane volontaria entrata da poco nella squadra della Croce Verde di Pioltello. “Mi sono iscritta ad ottobre del 2019 e da agosto ho iniziato il tirocinio. Non mi aspettavo di diventare famosa”, spiega, “ma sono contenta perché quella foto veicola un bel messaggio”. “Lei era tranquilla, si riposava nel caos”, dice una delle soccorritrici volontarie, “una cosa che facciamo quasi tutti, quei pochi minuti sono una salvezza per noi”. “Erano le 6:30 di mattina, stavamo tornando da un servizio”, racconta l’istruttore che ha scattato la foto, “e ho visto che si era appisolata. Mi piaceva quell’immagine così naturale e spontanea così ho scattato la fotografia”. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) La ragazza, ritratta nella foto diventata poi virale sui social, si chiama Chaimae. Giovaneentrata da poco nella squadraCroce Verde di Pioltello. “Mi sono iscritta ad ottobre del 2019 e da agosto ho iniziato il tirocinio. Non mi aspettavo di diventare famosa”, spiega, “ma sono contenta perché quella foto veicola un bel messaggio”. “Lei era tranquilla, sinel”, dice una delle soccorritrici volontarie, “una cosa che facciamo quasi tutti,sono una salvezza per noi”. “Erano le 6:30 di mattina, stavamo tornando da un servizio”, racconta l’istruttore che ha scattato la foto, “e ho visto che si era appisolata. Mi piaceva quell’immagine così naturale e spontanea così ho scattato la fotografia”. L'articolo proviene da Il ...

