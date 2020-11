Milano, accoltella moglie e suocera poi tenta suicidio: le due donne sono gravissime (Di domenica 22 novembre 2020) Dramma alla periferia Nord di Milano. Un uomo di 66 anni ha tentato di uccidere a coltellate la moglie di 62 anni e la suocera di 90 in un appartamento di via Lambruschini questa mattina dopo le 6. Le due donne sono state trasportate in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. L’uomo ha poi cercato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 22 novembre 2020) Dramma alla periferia Nord di. Un uomo di 66 anni hato di uccidere a coltellate ladi 62 anni e ladi 90 in un appartamento di via Lambruschini questa mattina dopo le 6. Le duestate trasportate incondizioni all’ospedale Niguarda di. L’uomo ha poi cercato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere : Milano, accoltella moglie e suocera, poi tenta suicidio: sono gravissime - Corriere : Milano, accoltella moglie e suocera, poi tenta suicidio: sono gravissime - 17mamma : Aspetto i tweet del 25 novembre sulla non violenza alle donne intanto andiamo avanti così....... #donne… - tilonews : #Milano | Accoltella moglie e suocera | Follia all'alba di #oggi in un appartamento di via Lambruschi alla #Bovisa.… - Christianzu76 : Milano, accoltella moglie e suocera, poi tenta suicidio: sono gravissime #5tochange -