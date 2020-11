Milan, infortuni Ibrahimovic e Saelemaekers: il referto del medico (Di lunedì 23 novembre 2020) Ibrahimovic e Saelemakers hanno finito la partita con il Napoli con dei problemi fisici. Ecco le condizioni fisiche dei calciatori del Milan La redazione di Milannews24.com ha raccolto maggiori informazioni in merito alle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic e Alexis Saelemaekers. Entrambi i calciatori rossoneri sono usciti malconci dal match fra il loro Milan e il Napoli. Ibrahimovic ha un problema flessore della gamba sinistra, mentre Saelemaekers una distorsione alla caviglia sinistra. Verranno valutati nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020)e Saelemakers hanno finito la partita con il Napoli con dei problemi fisici. Ecco le condizioni fisiche dei calciatori delLa redazione dinews24.com ha raccolto maggiori informazioni in merito alle condizioni fisiche di Zlatane Alexis. Entrambi i calciatori rossoneri sono usciti malconci dal match fra il loroe il Napoli.ha un problema flessore della gamba sinistra, mentreuna distorsione alla caviglia sinistra. Verranno valutati nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com

