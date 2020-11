Milan, contro il Napoli esordio stellare per Bonera (Di domenica 22 novembre 2020) Con Pioli e il vice allenatore Murelli costretti a rimanere a casa causa Covid-19, a guidare il Milan nella super sfida di stasera contro il Napoli ci sarà Daniele Bonera. L’ex difensore, dopo aver chiuso la propria carriera al Villareal, nel luglio 2019 è entrato a far parte dello staff di Marco Giampaolo venendo confermato anche con l’arrivo di Stefano Pioli. A settembre 2020 ha ottenuto l’abilitazione al corso Uefa Pro che oggi gli consentirà di esordire come primo allenatore contro l’amico ed ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. Che intreccio in Milan-Napoli. Tecnologia negli allenamenti ma non in partita Appassionato ad un calcio offensivo improntato alla gestione del palleggio e del possesso palla, nella conferenza stampa di ieri Daniele ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Con Pioli e il vice allenatore Murelli costretti a rimanere a casa causa Covid-19, a guidare ilnella super sfida di staserailci sarà Daniele. L’ex difensore, dopo aver chiuso la propria carriera al Villareal, nel luglio 2019 è entrato a far parte dello staff di Marco Giampaolo venendo confermato anche con l’arrivo di Stefano Pioli. A settembre 2020 ha ottenuto l’abilitazione al corso Uefa Pro che oggi gli consentirà di esordire come primo allenatorel’amico ed ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. Che intreccio in. Tecnologia negli allenamenti ma non in partita Appassionato ad un calcio offensivo improntato alla gestione del palleggio e del possesso palla, nella conferenza stampa di ieri Daniele ...

Ettore_Rosato : Campioni per sempre. A 81 anni #Giovanni Trapattoni, storico difensore del Milan, ex allenatore di Inter, Juve e Na… - OptaPaolo : 19/11/1995 - Esattamente 25 anni fa Gianluigi Buffon faceva il suo esordio in Serie A, con la maglia del Parma, con… - AntoVitiello : Partitella contro la Primavera oggi a Milanello, terminata 6-0 per la prima squadra schierata. I sei gol sono stat… - napolista : Sky: #Napoli, la probabile formazione contro il #Milan Gattuso si affiderà a Mertens prima punta. Lozano trequartis… - MazzaferroRocco : @SkySport ma perché da 3 gg nelle clip di Napoli Milan continuate a infilarci un gol di Sheva contro la Juve? -