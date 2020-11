Milan, Bonera: “Vittoria importante, rafforzata la nostra convinzione” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Milan non smette di sorprendere. I rossoneri espugnano il San Paolo di Napoli e puntano in alto, consolidando la leadership e lanciando la sfida a tutte le aspiranti al titolo.LE PAROLE DI BoneraE' stata una partita speciale per Daniele Bonera, tecnico ad interim al posto di Pioli. Queste le sue parole a Sky Sport: "Non abbiamo grosse indicazioni sull'infortunio di Ibrahimovic. Non è solito uscire dal campo, vedremo nei prossimi giorni. E' evidente che è una vittoria importante. Rafforza la nostra convinzione di lavorare nella direzione giusta. Siamo solo all'ottava giornata però. Pioli era contentissimo, ha fatto i complimenti a tutti negli spogliatoi. Abbiamo a disposizione una grande rosa. Questo cammino viene da lontano. Vogliamo restare in alto il più possibile. Il Napoli è una grande squadra. ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilnon smette di sorprendere. I rossoneri espugnano il San Paolo di Napoli e puntano in alto, consolidando la leadership e lanciando la sfida a tutte le aspiranti al titolo.LE PAROLE DIE' stata una partita speciale per Daniele, tecnico ad interim al posto di Pioli. Queste le sue parole a Sky Sport: "Non abbiamo grosse indicazioni sull'infortunio di Ibrahimovic. Non è solito uscire dal campo, vedremo nei prossimi giorni. E' evidente che è una vittoria. Rafforza laconvinzione di lavorare nella direzione giusta. Siamo solo all'ottava giornata però. Pioli era contentissimo, ha fatto i complimenti a tutti negli spogliatoi. Abbiamo a disposizione una grande rosa. Questo cammino viene da lontano. Vogliamo restare in alto il più possibile. Il Napoli è una grande squadra. ...

