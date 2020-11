Milan, Bonera: «Pioli ci ha chiamato. Ibrahimovic? Aveva il ghiaccio…» (Di lunedì 23 novembre 2020) Daniele Bonera ha parlato ai microfoni di Sky della partita che il Milan ha giocato contro il Napoli: dichiarazioni anche su Ibrahimovic Daniele Bonera, allenatore del Milan in occasione del match contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 Ibrahimovic – «Non abbiamo grosse indicazioni sull’infortunio di Ibrahimovic, ho visto che Aveva il ghiaccio nella parte posteriore della coscia. Sembra un problema muscolare, non è solito uscire dal campo, vediamo nei prossimi giorni gli esami strumentali». VITTORIA – «È evidente che è una vittoria importante, rafforza la nostra convinzione che stiamo lavorando sulla strada giusta. Siamo all’ottava giornata, non possiamo già ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Danieleha parlato ai microfoni di Sky della partita che ilha giocato contro il Napoli: dichiarazioni anche suDaniele, allenatore delin occasione del match contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Non abbiamo grosse indicazioni sull’infortunio di, ho visto cheil ghiaccio nella parte posteriore della coscia. Sembra un problema muscolare, non è solito uscire dal campo, vediamo nei prossimi giorni gli esami strumentali». VITTORIA – «È evidente che è una vittoria importante, rafforza la nostra convinzione che stiamo lavorando sulla strada giusta. Siamo all’ottava giornata, non possiamo già ...

