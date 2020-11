Migranti, “informazioni alle Ong” per portarli in Italia. FdI: «Il Viminale indaghi sulle mele marce» (Di domenica 22 novembre 2020) “Ringrazio quelle poche forze dell’ordine che ci hanno dato comunicazioni sottobanco. E che stanno lavorando e continuano a lavorare insieme alle Ong per salvare vite umane nonostante per loro sia molto più complicato perché hanno degli ordini diversi“. Hanno dell’incredibile le parole pronunciate dalla giornalista di RaiNews24, Angela Caponnetto, nel corso di una diretta video con la nave Mare Jonio, della Ong pro Migranti Mediterranea Saving Humans. L’incredibile rivelazione dalla Mare Jonio In video con lei ci sono Luca Casarini, che guida la Ong Mediterranea Saving Humans, e il presidente della Federazione della stampa Italiana, Beppe Giulietti. La Caponnetto, quindi, indica anche i corpi cui va la sua gratitudine. Si tratta di “Guardia costiera e Guardia di Finanza”, che la giornalista Rai ringrazia con “ovviamente tutte le Ong ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 22 novembre 2020) “Ringrazio quelle poche forze dell’ordine che ci hanno dato comunicazioni sottobanco. E che stanno lavorando e continuano a lavorare insiemeOng per salvare vite umane nonostante per loro sia molto più complicato perché hanno degli ordini diversi“. Hanno dell’incredibile le parole pronunciate dalla giornalista di RaiNews24, Angela Caponnetto, nel corso di una diretta video con la nave Mare Jonio, della Ong proMediterranea Saving Humans. L’incredibile rivelazione dalla Mare Jonio In video con lei ci sono Luca Casarini, che guida la Ong Mediterranea Saving Humans, e il presidente della Federazione della stampana, Beppe Giulietti. La Caponnetto, quindi, indica anche i corpi cui va la sua gratitudine. Si tratta di “Guardia costiera e Guardia di Finanza”, che la giornalista Rai ringrazia con “ovviamente tutte le Ong ...

