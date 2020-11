Michela Morellato, la pesante accusa ad Amedeo Goria: la sua verità (Di domenica 22 novembre 2020) Michela Morellato nel 2005 denunciò il giornalista sportivo Amedeo Goria per presunte molestie nei suoi confronti. Il tribunale di Vicenza però archiviò la vicenda Fonte Instagram – @MichelaMorellatoUna vicenda che risale a 15 anni fa, ma che ancora oggi fa discutere. Si tratta della denuncia da parte di Michela Morellato nei confronti di Amedeo Goria. La ragazza allora 18enne (lui ne aveva 51) tramite un servizio de Le Iene dichiarò apertamente di aver subito degli abusi da parte del noto giornalista torinese. Il tutto però si concluse con un nulla di fatto e con l’archiviazione del Tribunale di Vicenza per non sussistenza del fatto. Goria reagì con il ritiro dalla scena per qualche ... Leggi su chenews (Di domenica 22 novembre 2020)nel 2005 denunciò il giornalista sportivoper presunte molestie nei suoi confronti. Il tribunale di Vicenza però archiviò la vicenda Fonte Instagram – @Una vicenda che risale a 15 anni fa, ma che ancora oggi fa discutere. Si tratta della denuncia da parte dinei confronti di. La ragazza allora 18enne (lui ne aveva 51) tramite un servizio de Le Iene dichiarò apertamente di aver subito degli abusi da parte del noto giornalista torinese. Il tutto però si concluse con un nulla di fatto e con l’archiviazione del Tribunale di Vicenza per non sussistenza del fatto.reagì con il ritiro dalla scena per qualche ...

Davideziliani80 : RT @domenicalive: Ecco cosa sarebbe successo la notte in cui Amedeo Goria avrebbe molestato Michela Morellato #DomenicaLive - domenicalive : Michela Morellato su Amedeo Goria a #DomenicaLive, racconta la sua versione dei fatti di 'quella sera' - domenicalive : Ecco cosa sarebbe successo la notte in cui Amedeo Goria avrebbe molestato Michela Morellato #DomenicaLive - domenicalive : Michela Morellato risponde ad Amedeo Goria, che aveva denunciato per molestie anni fa #DomenicaLive - LadyNews_ : Chi è #MichelaMorellato? Anni, biografia, Instagram, Twitter, violenza, libro, Vicenza e #AmedeoGoria -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Morellato Michela Morellato, chi è: la sua storia e il rapporto con Amedeo Goria ViaggiNews.com Michela Morellato, chi è? Il suo nome al centro di uno scandalo

Non molti ricorderanno il nome di Michela Morellato, ma a quanto pare la donna è legata ad una vicenda che fece scandalo. Scopriamone di più.

Domenica Live – Anticipazioni 22 novembre – Gli ospiti

Domenica Live, anticipazioni del 22 novembre 2020 e gli ospiti che vedremo nella nuova puntata: scopri tutti i loro nomi.

Non molti ricorderanno il nome di Michela Morellato, ma a quanto pare la donna è legata ad una vicenda che fece scandalo. Scopriamone di più.Domenica Live, anticipazioni del 22 novembre 2020 e gli ospiti che vedremo nella nuova puntata: scopri tutti i loro nomi.