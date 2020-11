Mia Martini, l'omaggio di Paola Turci dall'album dei ricordi è commovente: «Io e te...» (Di domenica 22 novembre 2020) Paola Turci ricorda Mia Martini con una foto che le ritrae entrambe in un momento spensierato della loro vita. Lo scatto, preso dall'album dei ricordi e pubblicato su Instagram,... Leggi su leggo (Di domenica 22 novembre 2020)ricorda Miacon una foto che le ritrae entrambe in un momento spensierato della loro vita. Lo scatto, presodeie pubblicato su Instagram,...

leggoit : Mia Martini, l'omaggio di Paola Turci dall'album dei ricordi è commovente: «Io e te...» - MadreRadio : E Non Finisce Mica Il Cielo - Mia Martini - radiolisola : #NowPlaying: Mia Martini - Gli Uomini Non Cambiano (Original Version) - JamesZaky : @La_manina__ Minuetto di Mia Martini Tutt’al più di Party Pravo Nothing else matters dei Metallica Giudizi Universa… - GianlucaLit : @paolaturci Nel 1982 Mia Martini dichiarerà, in una intervista rilasciata al giornalista Gianfranco Moriondo (Eva E… -

Ultime Notizie dalla rete : Mia Martini Mia Martini, l'omaggio di Paola Turci è commovente: «Io e te...» Il Mattino Verissimo, Loredana Bertè: retroscena agghiacciante, c’entra Mia Martini

Ospite a Verissimo, Loredana Bertè ha svelato un retroscena davvero agghiacciante sul suo passato che vede coinvolti sua sorella e suo padre.

Verissimo, Silvia Toffanin si commuove con Loredana Bertè: “Spero che Mia Martini…”, il crollo mentre esce dallo studio

La puntata di Verissimo di sabato 21 novembre è stata molto forte dal punto di vista emotivo e sociale. Silvia Toffanin ha infatti ...

Ospite a Verissimo, Loredana Bertè ha svelato un retroscena davvero agghiacciante sul suo passato che vede coinvolti sua sorella e suo padre.La puntata di Verissimo di sabato 21 novembre è stata molto forte dal punto di vista emotivo e sociale. Silvia Toffanin ha infatti ...