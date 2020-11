METEO per la nuova settimana, rilevanti novità (Di domenica 22 novembre 2020) L’ultima settimana di novembre esordirà con l’Italia in gran parte protetta dall’anticiclone. Farà ancora in parte eccezione l’estremo Sud, dove ci sarà da valutare l’influenza del vortice ciclonico sul Basso Mediterraneo, in lento movimento verso levante. Italia contesa nella seconda parte della prossima settimanaLa depressione andrà a perdere lentamente energia, ma sarà ancora in grado di condizionare il METEO su parte del Sud. Il resto d’Italia sarà nella bolla dell’anticiclone, dalle caratteristiche in parte nord-africane e in parte azzorriane, con il ritorno del tepore più avvertito sulle aree montuose. La spinta da ovest dell’anticiclone scalzerà via la saccatura responsabile dell’afflusso delle correnti fredde scandinave. Il flusso polare si sposterà tra la Russia ed il Mar Nero, con le correnti più miti che guadagneranno ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 22 novembre 2020) L’ultimadi novembre esordirà con l’Italia in gran parte protetta dall’anticiclone. Farà ancora in parte eccezione l’estremo Sud, dove ci sarà da valutare l’influenza del vortice ciclonico sul Basso Mediterraneo, in lento movimento verso levante. Italia contesa nella seconda parte della prossimaLa depressione andrà a perdere lentamente energia, ma sarà ancora in grado di condizionare ilsu parte del Sud. Il resto d’Italia sarà nella bolla dell’anticiclone, dalle caratteristiche in parte nord-africane e in parte azzorriane, con il ritorno del tepore più avvertito sulle aree montuose. La spinta da ovest dell’anticiclone scalzerà via la saccatura responsabile dell’afflusso delle correnti fredde scandinave. Il flusso polare si sposterà tra la Russia ed il Mar Nero, con le correnti più miti che guadagneranno ...

