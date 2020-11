Meteo, le previsioni di lunedì 23 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) Bel tempo ma temperature ancora piuttosto fredde caratterizzeranno la giornata di lunedì 23 novembre al Centronord, dove l’anticiclone porterà una nuova giornata stabile e ampiamente soleggiata ovunque anche se con qualche velatura e possibili nebbie in alcune zone del settentrione. Diversa la situazione al Sud, dove le piogge che hanno creato gravi problemi in Calabria proseguiranno proprio nella parte ionica della regione così come sulla Sicilia orientale. (LE previsioni) Leggi su tg24.sky (Di domenica 22 novembre 2020) Bel tempo ma temperature ancora piuttosto fredde caratterizzeranno la giornata di23al Centronord, dove l’anticiclone porterà una nuova giornata stabile e ampiamente soleggiata ovunque anche se con qualche velatura e possibili nebbie in alcune zone del settentrione. Diversa la situazione al Sud, dove le piogge che hanno creato gravi problemi in Calabria proseguiranno proprio nella parte ionica della regione così come sulla Sicilia orientale. (LE

