METEO Italia. Rinforza l’alta pressione, ancora rovesci e temporali al Sud (Di domenica 22 novembre 2020) METEO SINO AL 28 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo non si placa sulle estreme regioni meridionali e non c’è pace nemmeno per la Calabria dopo la terribile alluvione che ha colpito il settore ionico settentrionale, con epicentro sulla città di Crotone. I temporali saranno purtroppo ancora protagonisti, con rischio di ulteriori fenomeni occasionalmente violenti. Continuano ad essere martoriate dal maltempo principalmente le aree ioniche dell’estremo Sud, in quanto il vortice di bassa pressione tende a mantenersi stazionario tra Sicilia e Tunisia, ancora particolarmente attivo per l’alimentazione dovuta alle correnti fredde richiamate dai Balcani. Il METEO migliorerà in maniera molto lenta Questo tipo di circolazioni cicloniche, una volta isolate sul comparto ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 22 novembre 2020)SINO AL 28 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo non si placa sulle estreme regioni meridionali e non c’è pace nemmeno per la Calabria dopo la terribile alluvione che ha colpito il settore ionico settentrionale, con epicentro sulla città di Crotone. Isaranno purtroppoprotagonisti, con rischio di ulteriori fenomeni occasionalmente violenti. Continuano ad essere martoriate dal maltempo principalmente le aree ioniche dell’estremo Sud, in quanto il vortice di bassatende a mantenersi stazionario tra Sicilia e Tunisia,particolarmente attivo per l’alimentazione dovuta alle correnti fredde richiamate dai Balcani. Ilmigliorerà in maniera molto lenta Questo tipo di circolazioni cicloniche, una volta isolate sul comparto ...

