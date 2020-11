METEO domenica, ancora alto rischio nubifragi. Ecco dove, l’evoluzione (Di domenica 22 novembre 2020) Non si placa il maltempo sulle regioni meridionali e non c’è pace nemmeno per la Calabria dopo la terribile alluvione che ha colpito il settore ionico settentrionale, con epicentro sulla città di Crotone. I temporali non daranno tregua nemmeno nelle prossime ore, con rischio di ulteriori fenomeni violenti. Il tempo resta fortemente instabile o perturbato sulle aree ioniche dell’estremo Sud, in quanto il vortice di bassa pressione tende a mantenersi stazionario tra Sicilia e Tunisia, ancora particolarmente attivo per l’alimentazione dovuta alle correnti fredde richiamate dai Balcani. Persiste la lacuna ciclonica sui mari meridionali con maltempoQuesto tipo di circolazioni cicloniche, una volta isolate sul comparto afro-mediterraneo, sono dure a morire perché sono ravvivate dai contrasti fra l’aria fresca nordica e le correnti più calde di matrice ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Non si placa il maltempo sulle regioni meridionali e non c’è pace nemmeno per la Calabria dopo la terribile alluvione che ha colpito il settore ionico settentrionale, con epicentro sulla città di Crotone. I temporali non daranno tregua nemmeno nelle prossime ore, condi ulteriori fenomeni violenti. Il tempo resta fortemente instabile o perturbato sulle aree ioniche dell’estremo Sud, in quanto il vortice di bassa pressione tende a mantenersi stazionario tra Sicilia e Tunisia,particolarmente attivo per l’alimentazione dovuta alle correnti fredde richiamate dai Balcani. Persiste la lacuna ciclonica sui mari meridionali con maltempoQuesto tipo di circolazioni cicloniche, una volta isolate sul comparto afro-mediterraneo, sono dure a morire perché sono ravvivate dai contrasti fra l’aria fresca nordica e le correnti più calde di matrice ...

DPCgov : ????#allertaROSSA domani, domenica #22novembre, in Calabria ????#allertaARANCIONE in 3 regioni ????#allertaGIALLA in 3 re… - RaffaNotariale : RT @DPCgov: ????#allertaROSSA domani, domenica #22novembre, in Calabria ????#allertaARANCIONE in 3 regioni ????#allertaGIALLA in 3 regioni ?????An… - Renata02131225 : RT @DPCgov: ????#allertaROSSA domani, domenica #22novembre, in Calabria ????#allertaARANCIONE in 3 regioni ????#allertaGIALLA in 3 regioni ?????An… - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, domenica #22novembre, in #Toscana. A cura del @flash_meteo - ferdinando_1981 : RT @DPCgov: ????#allertaROSSA domani, domenica #22novembre, in Calabria ????#allertaARANCIONE in 3 regioni ????#allertaGIALLA in 3 regioni ?????An… -