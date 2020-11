Max Pezzali | «vi racconto la mia terra di mezzo»

Leggi su panorama

(Di domenica 22 novembre 2020) Riflessioni a cuore aperto dell'autore di Hanno ucciso l'uomo ragno. A Panorama spiega l'angoscia di essere incastrato tra due mondi (digitale e analogico) come sia difficile, a 53 anni, relazionarsi con gli adolescenti (ha un figlio di 12 anni), del sogno americano che non c'è più. E di come tutto questo sia entrato nel suo ultimo album Qualcosa di nuovo. «Ho fatto questo disco per tradurre il mio mondo agli adolescenti» racconta Max, in lockdown da zona rossa a pochi chilometri da Pavia. «Esattamente dove ho trascorso la prima clausura senza poter vedere mio figlio dodicenne che vive a Roma con la madre» spiega a pochi giorni dall'uscita di Qualcosa di nuovo, un album in cui si mette allo specchio per quello che è oggi: «Un cinquantatreenne incastrato in unadi, tra il mondo digitale di cui non sono cittadino ...