Matteo Merolla | il ragazzo che si fa ricoverare per non lasciare solo lo zio disabile malato di COVID-19

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) Sono stati dimessi 15 giorni fa ma la storia die di suo zio è di quelle da ricordare: il nipote, asintomatico, ha deciso di farsicon lo zio, affetto da sindrome di Down, per non lasciarlonel reparto. Le sue parole a Repubblica Roma: La lotta contro il nemico invisibile per, 29enne immobiliarista romano, già asintomatico positivo al coronavirus, comincia il 3 novembre scorso quando accompagna d’urgenza lo zio, Paolo Rocchi, 49 anni enon autosufficiente, al Policlinico militare del Celio. «Da giorni — ricorda— zio Paolo lamentava febbre alta, oltre i 38 gradi». Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate: «Piangeva stremato dalla tosse che non gli dava tregua, ...