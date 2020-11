Matteo Bassetti scoppia in lacrime in diretta Tv (Di domenica 22 novembre 2020) Matteo Bassetti ha perso la mamma una settimana fa. A Domenica In, nello spazio dedicato al Covid, Mara Venier gli ha fatto le condoglianze e l'infettivologo non è riuscito ha trattenere le lacrime. Un momento toccante in un periodo in cui, dice la conduttrice, si è tutti più vulnerabili. Mara Venier ha sottolineato la sua vicinanza perché sa cosa si prova dopo aver perso la propria mamma. Le sue parole di conforto hanno commosso Bassetti e il pubblico di Rai Uno. (Continua..) «Mi ha fatto commuovere. Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita», ha detto in diretta il direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. «Con tutte le vecchiette che ha curato, ora avrà tantissime mamme che ... Leggi su howtodofor (Di domenica 22 novembre 2020)ha perso la mamma una settimana fa. A Domenica In, nello spazio dedicato al Covid, Mara Venier gli ha fatto le condoglianze e l'infettivologo non è riuscito ha trattenere le. Un momento toccante in un periodo in cui, dice la conduttrice, si è tutti più vulnerabili. Mara Venier ha sottolineato la sua vicinanza perché sa cosa si prova dopo aver perso la propria mamma. Le sue parole di conforto hanno commossoe il pubblico di Rai Uno. (Continua..) «Mi ha fatto commuovere. Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita», ha detto inil direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. «Con tutte le vecchiette che ha curato, ora avrà tantissime mamme che ...

matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Salvini? Dice cose di buonsenso. L'ho sentito qualche volta. È una persona che stimo'.… - LegaSalvini : Le parole del Prof. Matteo #Bassetti. - AnnalisaChirico : ‘Sesso in tempi di Covid? Fare l’amore fa bene, bisogna praticarlo ancora più di prima’, così il prof… - docdrugztore : RT @ASampierdarena: Mi chiedo perché Matteo Bassetti non vada in un programma con un serio serio contraddittorio a raccontare le sue *perle… - Novacula_Occami : RT @ASampierdarena: Mi chiedo perché Matteo Bassetti non vada in un programma con un serio serio contraddittorio a raccontare le sue *perle… -