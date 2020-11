Massimiliano Morra smentisce Rosalinda e svela quello che c’è stato davvero tra di loro

Leggi su biccy

(Di lunedì 23 novembre 2020)e Adua Del Vesco sono entrati nella casa del GF Vip 5 da ex fidanzati, poi lei ha parlato delle sue favole ed è tornata ad essere. La Cenerentola di Messina ha fatto outing all’attore delle fiction Ares, ma ha anche detto che lui l’ha “corteggiata in maniera troppo pesante”. Ma quindi la verità qual è?è omosessuale o no? Si erapreso una cotta pero il suo era un modo per scappare dall’outing? Ieri sera l’ex gieffino a Live ha risposto a queste domande ed ha anche dato nuovamente della bugiarda a, rivelando che con lei c’èqualcosa. “Non sono gay e il mio fidanzamento non è una copertura. Non che ci sia qualcosa di strano dell’essere omosessuale. Tra me ...