Marino: "Una partita così fa perdere 10 anni di vita. Tre punti che fanno ben sperare"

Pierpaolo Marino, ds dell'Udinese, ha parlato così a UdineseTv dopo il successo sul Genoa: "Roba da perdere 10 anni di vita. Non so come descrivere le emozioni di quei momenti finali e di questa vittoria perché finalmente dopo molte partite in cui abbiamo regalato qualcosa oggi possiamo uscire dal campo dicendo di aver avuto anche un po' di fortuna. Comunque la squadra ha giocato con grande cuore e su questo dobbiamo gettare le basi per ripartire, è un risultato che ci sta bene e sono contento dell'atteggiamento. Sicuramente c'è una compattezza che mi è piaciuta ma devo dire che ho preferito l'Udinese vista a Reggio Emilia, ci sta che abbiamo perso con Milan, Roma e Verona anche se meritavamo ben altro e oggi possiamo dire di aver recuperato due dei punti persi per strada in ..."

