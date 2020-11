Maria Rosaria Capobianchi, la scienziata che isolò il Coronavirus: "Il vaccino non basterà a far sparire il virus" (Di domenica 22 novembre 2020) “Non c’è niente di strano in questa incertezza. L’unico virus che finora l’umanità ha completamente debellato è il vaiolo. Qualsiasi prospettiva di un’uscita rapida da questa pandemia, compreso l’arrivo dei vaccini, è un’ipotesi consolatoria”. La virologa Maria Rosaria Capobianchi è a capo del laboratorio dello Spallanzani di Roma. Lei è la scienziata che isolò il Coronavirus e in una lunga intervista al Corriere della Sera dice: “Il vaccino da solo non basterà a far sparire il virus. Sars-CoV-2 sfrutta ogni crepa per riprodursi. Per prevenire il contagio dovremo cambiare i nostri comportamenti”. “L’avversario che abbiamo davanti è poderoso, ma ne abbiamo conosciuti di più letali. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) “Non c’è niente di strano in questa incertezza. L’unicoche finora l’umanità ha completamente debellato è il vaiolo. Qualsiasi prospettiva di un’uscita rapida da questa pandemia, compreso l’arrivo dei vaccini, è un’ipotesi consolatoria”. La virologaè a capo del laboratorio dello Spallanzani di Roma. Lei è lacheile in una lunga intervista al Corriere della Sera dice: “Ilda solo nona faril. Sars-CoV-2 sfrutta ogni crepa per riprodursi. Per prevenire il contagio dovremo cambiare i nostri comportamenti”. “L’avversario che abbiamo davanti è poderoso, ma ne abbiamo conosciuti di più letali. ...

