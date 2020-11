Margaret Thatcher, trent’anni fa finiva l’era della lady di ferro ‘madrina’ della Brexit (Di domenica 22 novembre 2020) di Eleonora Vasques Esattamente trent’anni fa si concludeva l’ultimo mandato del governo di Margaret Thatcher, la “lady di ferro” che governò il Regno Unito dal 1979 al 1990. Leader del partito Conservatore dal 1975, Margaret Roberts, sposata Thatcher, rimane un personaggio controverso per la storia della Gran Bretagna. Infatti, molte delle sue scelte continuano a far discutere: per fare alcuni esempi, la guerra nelle Falkland del 1982, passando per il braccio di ferro con il sindacato dei minatori a metà degli anni Ottanta, fino al suo approccio molto duro nei confronti dell’allora Comunità economica europea all’inizio degli anni Novanta. Uno dei motivi principali per cui forse il “fenomeno Thatcher” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) di Eleonora Vasques Esattamentefa si concludeva l’ultimo mandato del governo di, la “di” che governò il Regno Unito dal 1979 al 1990. Leader del partito Conservatore dal 1975,Roberts, sposata, rimane un personaggio controverso per la storiaGran Bretagna. Infatti, molte delle sue scelte continuano a far discutere: per fare alcuni esempi, la guerra nelle Falkland del 1982, passando per il braccio dicon il sindacato dei minatori a metà degli anni Ottanta, fino al suo approccio molto duro nei confronti dell’allora Comunità economica europea all’inizio degli anni Novanta. Uno dei motivi principali per cui forse il “fenomeno” ...

Con Margaret Thatcher fuori dai giochi, inoltre, la Regina accoglierà il prossimo Primo Ministro, John Major ma dovrà affrontare, ancora una volta, spinose questioni familiari come la separazione del ...

La «Lady di ferro», riscoperta grazie a «The Crown», usava gli abiti per affermare tutto ciò in cui credeva politicamente. Il colore blu, la giacca e le camicie col fiocco insieme alle perle sono stat ...

