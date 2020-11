Mara Venier fa piangere Matteo Bassetti, l’infettivologo non si trattiene (Di domenica 22 novembre 2020) Domenica In, le lacrime dell’infettivologo Matteo Bassetti lasciano senza parole, cosa è successo da Mara Venier? Una domenica all’insegna delle emozioni quella di oggi, Mara Venier è tornata ad affrontare il tema del Covid-19 e con lei in studio anche il giornalista Bruno Vespa e in collegamento l’infettivologo Matteo Bassetti. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un momento di grande commozione, la conduttrice gli ha infatti chiesto: “Che Natale sarà per lei? Dal punto di vista personale intendo.” Matteo Bassetti ha risposto con grande commozione: “Sarà un Natale senza la mamma!”, la conduttrice ha infatti specificato “Lei ha perso da poco la sua mamma e ... Leggi su chenews (Di domenica 22 novembre 2020) Domenica In, le lacrime dellasciano senza parole, cosa è successo da? Una domenica all’insegna delle emozioni quella di oggi,è tornata ad affrontare il tema del Covid-19 e con lei in studio anche il giornalista Bruno Vespa e in collegamento. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un momento di grande commozione, la conduttrice gli ha infatti chiesto: “Che Natale sarà per lei? Dal punto di vista personale intendo.”ha risposto con grande commozione: “Sarà un Natale senza la mamma!”, la conduttrice ha infatti specificato “Lei ha perso da poco la sua mamma e ...

TizianoFerro : Quasi pronto per il collegamento con la mitica Mara Venier Oggi alle 14.00, DOMENICA IN @RaiUno - Almost ready!… - RaiPlay : Un momento emozionante a #DomenicaIn: @TizianoFerro canta 'E ti vengo a cercare' di Franco Battiato e si racconta a… - GraceDama : RT @sapienza1211: Qualcuno può dire a Mara Venier a Domenica in, di smetterla di colpevolizzare gli italiani? La colpa del Covid per la Rai… - GraceDama : @sapienza1211 @aspettaaspetta Mara Venier è sopravvalutata e iper pagata. Ora anche i conduttori dovrebbero fare de… - juancar80 : RT @tdrclaudio: Da Mara Venier c’è il ministro della Sanità di Meloni e Salvini . Bassetti . -