Manchester City | De Bruyne non ci sta | «Forse non so più le regole…»

(Di domenica 22 novembre 2020) Kevin Denon riesce a mandare giù la sconfitta contro il Tottenham Kevin De, capitano del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports. Parole polemiche del belga, dopo il gol annullatogli contro il Tottenham per un fallo di mano sospetto. «Ad essere onesti, non conosco più le regole. Pensavo che colpire la palla sopra la manica non fosse un fallo di mano. Ma si è scoperto che non è così. Gioco a calcio professionistico da 12 anni e nei primi nove anni le regole non sono cambiate. Adesso ce ne sono molte. Non so perché sta succedendo. Il calcio è un bel gioco. Le persone che apportano modifiche alle regole dovrebbero far parte del gioco». Leggi su Calcionews24.com