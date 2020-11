Maltempo Calabria – Crolla ponte vicino Crotone (Di domenica 22 novembre 2020) Il Maltempo continua a martoriare la Calabria: la regione è sferzata da piogge insistenti e abbondanti ormai da venerdì, con conseguenze estremamente gravi. Anche per la giornata di oggi è in vigore l’allerta rossa nella regione. La zona più colpita è quella che si affaccia sul Mar Ionio, e in particolare la provincia di Crotone, colpita in diverse Leggi su periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Ilcontinua a martoriare la: la regione è sferzata da piogge insistenti e abbondanti ormai da venerdì, con conseguenze estremamente gravi. Anche per la giornata di oggi è in vigore l’allerta rossa nella regione. La zona più colpita è quella che si affaccia sul Mar Ionio, e in particolare la provincia di, colpita in diverse

Ettore_Rosato : Immagini terribili dalla #Calabria dove il maltempo ha allagato e distrutto strade e case.Solidarietà ai cittadini… - DPCgov : #21novembre Maltempo #Calabria ore 18: Crotone e Isola di Capo Rizzuto le località più colpite. Alcuni quartieri ev… - DPCgov : ?? #Maltempo in #Calabria: Manteniamo alta l’attenzione. Condividi queste semplici azioni per non correre rischi. È… - carmeloorlando : RT @DPCgov: #22novembre ?? #Maltempo in #Calabria: Abbiamo attivato il sistema @CopernicusEMS per mappare l’area colpita dall’alluvione. Il… - fai_cisl : RT @FaiCislCalabria: Il Segr. Gen. #FaiCalabria @MicheleSapiaTW sul violento maltempo che si sta abbattendo sulla regione: 'Istituire subi… -