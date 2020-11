Lukaku: «Non siamo ancora una grande squadra, per 60? abbiamo giocato veramente male» (Di domenica 22 novembre 2020) Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’incredibile vittoria dell’Inter: queste le dichiarazioni del belga Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’incredibile vittoria dell’Inter: queste le dichiarazioni del belga. INTER – «Non siamo una grande squadra se soffriamo così. Primi 60 minuti abbiamo giocato veramente male. Senza voglia, senza cattiveria. Poi ci siamo svegliati. Leader? Non mi piace che mi definiscano così, io voglio solo aiutare i compagni. Ma dobbiamo lavorare di più» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Romeluha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’incredibile vittoria dell’Inter: queste le dichiarazioni del belga Romeluha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’incredibile vittoria dell’Inter: queste le dichiarazioni del belga. INTER – «Nonunase soffriamo così. Primi 60 minuti. Senza voglia, senza cattiveria. Poi cisvegliati. Leader? Non mi piace che mi definiscano così, io voglio solo aiutare i compagni. Ma dobbiamo lavorare di più» Leggi su Calcionews24.com

