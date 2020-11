Lukaku | il retroscena | Guardiola ha provato a strapparlo all’Inter con maxi offerta

Leggi su itasportpress

(Di domenica 22 novembre 2020) Romeluè senza dubbio il centravanti perfetto per l'Inter di Antonio Conte. Eppure, il mister italiano, non è il solo ad essere rimasto affascinato dalla crescita esponenziale del centravanti belga. Infatti, dall'Inghilterra, sono sicuri che il Manchester City, ed in particolare, abbiaal club interista nella scorsa finestra di mercato.: ilcaption id="attachment 1040535" align="alignnone" width="514"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende dal Telegraph, il Manchester City aveva stanziato 70 milioni di sterline per riportare Romeluin Inghilterra nella passata finestra di calciomercato. Il club allenatore da Pepaveva tentato di convincere l'Inter ...