Luca Zaia, primo della classe contro il Covid. Dalla Merlino gli leggono questo sondaggio: fine delle discussioni, il suo trionfo politico (Di domenica 22 novembre 2020) Il trionfo di Luca Zaia a L'aria di domenica, nel sondaggio Swg di Myrta Merlino. Il governatore leghista del Veneto è ospite del talk domenicale di La7 e incassa un significativo riscontro dagli elettori. Gerardo Greco legge i risultati dell'ultima rilevazione sul coronvirus. Chi ha affrontato meglio l'emergenza sanitaria, economica e sociale? Zaia guida con grande margine la classifica, con un lusinghiero 6,7. Unico "sufficiente", oltre al leghista, il collega governatore Pd dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini con un 6 secco. Tutti gli altri? Si va dall'insufficienza alla stroncatura. Il premier Giuseppe Conte rimandato col 5,8, il ministro della Salute Roberto Speranza con 5,5, il governatore Pd della Puglia con 5,1.

