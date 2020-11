L’Oms: “Se l’Europa non cambia, arriverà la terza ondata. In Asia restrizioni mai allentate” (Di domenica 22 novembre 2020) “Ora abbiamo la seconda ondata. Se i governi non prenderanno provvedimenti adeguati, in Europa avremo presto una terza ondata”. A dirlo, in un’intervista di media svizzeri, è David Nabarro, inviato speciale per la pandemia dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nabarro fa riferimento a diverse situazioni, tra cui quella della Svizzera, a cui rimprovera le troppe (e troppo precoci) riaperture. Nel paese elvetico i contagi sono in crescita. Qui, come in altre nazioni europee, la situazione inizia a farsi preoccupante. Come riporta il Corriere, già venerdì il direttore regionale per L’Oms in Europa, Hans Kluge, aveva dichiarato: “Stiamo assistendo a segnali crescenti di sistemi sanitari sopraffatti dall’ondata di Covid-19. È stato segnalato che in Francia, ad esempio, i reparti di terapia intensiva ... Leggi su tpi (Di domenica 22 novembre 2020) “Ora abbiamo la seconda. Se i governi non prenderanno provvedimenti adeguati, in Europa avremo presto una”. A dirlo, in un’intervista di media svizzeri, è David Nabarro, inviato speciale per la pandemia dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nabarro fa riferimento a diverse situazioni, tra cui quella della Svizzera, a cui rimprovera le troppe (e troppo precoci) riaperture. Nel paese elvetico i contagi sono in crescita. Qui, come in altre nazioni europee, la situazione inizia a farsi preoccupante. Come riporta il Corriere, già venerdì il direttore regionale perin Europa, Hans Kluge, aveva dichiarato: “Stiamo assistendo a segnali crescenti di sistemi sanitari sopraffatti dall’di Covid-19. È stato segnalato che in Francia, ad esempio, i reparti di terapia intensiva ...

