Lo scarabeo che insegna come costruire gli aerei

Leggi su panorama

(Di domenica 22 novembre 2020) Si chiama Phloeodes diabolicus ed è un insettino di due centimetri. La sua corazza non fa una piega nemmeno se ci passa sopra un'auto. Gli scienziati già lo adorano. Perché studiando struttura e materiale del suo scudo potranno creare velivoli più robusti. Una macchina che ci passa sopra gli fa un baffo. E non è solo un modo di dire. La prova l'ha fatta nientemeno che l'autorevole rivista Science, con tanto di video postato sul suo sito che lo dimostra. L'esperimento è tutt'altro che complicato: lo, e non uno qualunque, ma il Phloeodes diabolicus, meglio conosciutolo «diabolico indistruttibile», viene sistemato accuratamente davanti alla gomma di un'auto. Il conducente ingrana la marcia e l'esperimento ha inizio. Un attimo di suspense, l'auto avanza di un metro e poi la verifica: il piccolo demonio è ancora ...