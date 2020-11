LIVE Sci alpino | Slalom Levi DIRETTA | super Austria quando mancano le migliori Curtoni nelle prime dieci! Brignone delude | Bassino out

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01: Non ce la fa Wendy Holdener che è seconda a 29 centesimi da Liensberger che porta l’ancora sul podio! 14.00. Holdener all’intermedio ha un vantaggio di 36 centesimi 13.59: Niente da fare per Mikaela Shiffrin che deve rimandare l’appuntamento con il ritorno al successo: è seconda a 43 centesimi da Liensberger e anche il podio è a forte rischio 13.59: Shiffrin all’intermedio ha un vantaggio di 10 centesimi 13.57: Stesso tempo di Ireneche guadagna un’altra posizione per la canadese St Germain che ha perso tantissimo nel muro ed ha chiuso con 72 centesimi di ritardo 13.56: Ancora! Liensberger guadagna tutto nella seconda parte di gara e si porta al comando con 44 centesimi su Gritsch 13.54: Perde ancora la norvegese Holtmann nella ...