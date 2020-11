LIVE Sci alpino | Slalom Levi DIRETTA | Shiffrin cerca la rimonta | Vlhova e Gisin appaiate in testa Curtoni vicina al podio

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03:conferma di essere la più forteista al momento, la sorpresa èal suo stessollo questa mattina 12.57: tre le azzurre qualificate per la seconda manche: Irene, appunto, che ha concluso al decimo posto la prima parte di gara e le due big di Coppa del Mondo, Federica Brignone e Marta Bassino, rispettivamente 24ma e 19ma 12.55 Alla fine delle prima manche inalla classifica Michellee Petraprime ex aequo, Wendy Holdener terza posto a 23 centesimi, Mikaelaquarta a 37 centesimi, Laurence St.Germain quinta a 55 centesimi, Katharina Liensberger sesta a 57 centesimi, Mina Fuerst Holtmann settima a 60 ...