LIVE Sci alpino, Slalom-2 Levi DIRETTA: Vlhova punta al bis, Shiffrin per il primo squillo stagionale (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist e i pettorali di partenza – La vittoria di ieri di Petra Vlhova 9.42 I pettorali di partenza della gara: 1 705423 Vlhova Petra 1995 SVK Rossignol 2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 3 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic 4 6535237 Shiffrin Mikaela 1995 USA Atomic 5 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 7 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer 8 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol 10 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol 11 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol 12 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer 13 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic 14 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head 15 206355 DUERR Lena 1991 GER Head 16 56367 GALLHUBER ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist e i pettorali di partenza – La vittoria di ieri di Petra9.42 I pettorali di partenza della gara: 1 705423Petra 1995 SVK Rossignol 2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 3 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic 4 6535237Mikaela 1995 USA Atomic 5 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 7 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer 8 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol 10 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol 11 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol 12 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer 13 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic 14 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head 15 206355 DUERR Lena 1991 GER Head 16 56367 GALLHUBER ...

RSIsport : ?????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 e streaming): ?????? 10h15/13h15 Sci: CdM, slalom femminile di Levi… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Levi: pagelle e video. Federica Brignone: “Ho esagerato troppo” - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Levi: pagelle e video. Federica Brignone: “Ho esagerato troppo” - #alpino #Slalom #Levi:… - infoitsport : DIRETTA Sci alpino, Slalom Levi LIVE: seconda manche in tempo reale - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Levi: Shiffrin beffata da Vlhova per 0.18! Curtoni sfiora la top10, Bassino a punti -