LIVE Sci alpino, Slalom-2 Levi DIRETTA: rivincita Shiffrin-Vlhova, Brignone e Bassino ci riprovano (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria di ieri di Petra Vlhova Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del secondo Slalom di Levi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Secondo appuntamento consecutivo sulle nevi finlandesi con ancora le donne dei rapid gates protagoniste. Ci sarà un nuovo duello tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. Il primo round è andato alla slovacca che ha preceduto di diciotto centesimi l’americana, che rientrava in gara dopo essere stata lontana dal cancelletto di partenza per ben 300 giorni. Questa volta sarà Vlhova a partire con l’uno, mentre Shiffrin avrà il quattro. Attenzione anche ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa vittoria di ieri di PetraBuongiorno e benvenuti alladella prima manche del secondodi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci2020-2021. Secondo appuntamento consecutivo sulle nevi finlandesi con ancora le donne dei rapid gates protagoniste. Ci sarà un nuovo duello tra Petrae Mikaela. Il primo round è andato alla slovacca che ha preceduto di diciotto centesimi l’americana, che rientrava in gara dopo essere stata lontana dal cancelletto di partenza per ben 300 giorni. Questa volta saràa partire con l’uno, mentreavrà il quattro. Attenzione anche ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Levi: pagelle e video. Federica Brignone: “Ho esagerato troppo” - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Levi: pagelle e video. Federica Brignone: “Ho esagerato troppo” - #alpino #Slalom #Levi:… - infoitsport : DIRETTA Sci alpino, Slalom Levi LIVE: seconda manche in tempo reale - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Levi: Shiffrin beffata da Vlhova per 0.18! Curtoni sfiora la top10, Bassino a punti - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Levi: Shiffrin beffata da Vlhova per 0.18! Curtoni sfiora la top10, Bassino a punti -