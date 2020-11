LIVE Olimpia Milano-Venezia, Serie A basket DIRETTA: si comincia al Forum! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Il primo canestro del match è di Tarczewski. SI comincia! I quintetti titolari Milano: Delaney, Roll, Micov, Brooks, Tarczewski Venezia: Chappell, Stone, Bramos, Daye, Fotu 15.55: Cinque minuti alla palla a due. 15.50: Milano è reduce da una settimana con il doppio impegno in Eurolega. Prima la sconfitta con la Stella Rossa e poi la sofferta vittoria con lo Zalgiris. 15.44: Milano va a caccia della nona vittoria consecutiva in campionato, mentre Venezia deve ancora recuperare una partita ed ha un record di 5-2. 15.40: Una Venezia in totale emergenza, mentre Milano è quasi al completo e con l’unica assenza di Gigi Datome. 15.36: E’ uno scontro d’alta classifica perchè si ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Il primo canestro del match è di Tarczewski. SI! I quintetti titolari: Delaney, Roll, Micov, Brooks, Tarczewski: Chappell, Stone, Bramos, Daye, Fotu 15.55: Cinque minuti alla palla a due. 15.50:è reduce da una settimana con il doppio impegno in Eurolega. Prima la sconfitta con la Stella Rossa e poi la sofferta vittoria con lo Zalgiris. 15.44:va a caccia della nona vittoria consecutiva in campionato, mentredeve ancora recuperare una partita ed ha un record di 5-2. 15.40: Unain totale emergenza, mentreè quasi al completo e con l’unica assenza di Gigi Datome. 15.36: E’ uno scontro d’alta classifica perchè si ...

