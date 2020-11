LIVE Olimpia Milano-Venezia 71-55, Serie A basket DIRETTA: padroni di casa in controllo (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL TERZO QUARTO! Termina la frazione con la magia di Bramos, ma l’Olimpia è comunque avanti di sedici punti ed in pieno controllo. 71-55 BRAMOOOOOOS! DA CENTROCAMPO! 71-52 TRIPLA DI SHIELDS! Due secondi alla fine. 66-52 Due liberi di LeDay. 64-52 Moraschini trova la penetrazione con l’appoggio al vetro. 60-52 Jumper di Stone. 60-50 Schiacciata del +10 per LeDay. 58-50 Tripla pesante di Shields. 55-50 Appoggio al vetro di LeDay. 53-50 Ancora uno scatenato Fotu. Eguagliato il season high di 19 punti. 53-48 Fadeway di LeDay. 51-47 Venezia è ancora li! Rimbalzo e tap in di Fotu. 51-45 Giocata pazzesca di Bramos che segna con il fallo di Moraschini.. 51-43 LeDay firma il +8 e Milano tenta l’allungo. 49-43 Tripla di Roll. 46-43 Due liberi di ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL TERZO QUARTO! Termina la frazione con la magia di Bramos, ma l’è comunque avanti di sedici punti ed in pieno. 71-55 BRAMOOOOOOS! DA CENTROCAMPO! 71-52 TRIPLA DI SHIELDS! Due secondi alla fine. 66-52 Due liberi di LeDay. 64-52 Moraschini trova la penetrazione con l’appoggio al vetro. 60-52 Jumper di Stone. 60-50 Schiacciata del +10 per LeDay. 58-50 Tripla pesante di Shields. 55-50 Appoggio al vetro di LeDay. 53-50 Ancora uno scatenato Fotu. Eguagliato il season high di 19 punti. 53-48 Fadeway di LeDay. 51-47è ancora li! Rimbalzo e tap in di Fotu. 51-45 Giocata pazzesca di Bramos che segna con il fallo di Moraschini.. 51-43 LeDay firma il +8 etenta l’allungo. 49-43 Tripla di Roll. 46-43 Due liberi di ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Olimpia Milano-Venezia 32-34 Serie A basket DIRETTA: grande equilibrio al Forum! - #Olimpia #Milano-Venezia #32-34 #S… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia 32-34 Serie A basket DIRETTA: grande equilibrio al Forum! - #Olimpia #Milano-Venezia #… - PianetaBasketIT : LIVE: Olimpia Milano vs Reyer Venezia: la diretta testuale - fabiocavagnera : Una sfida che, sfortune di Venezia hanno voluto, è andata perdendo valore di giorno in giorno. Ma senza per questo… - OlimpiaMiNews : Una sfida che, sfortune di Venezia hanno voluto, è andata perdendo valore di giorno in giorno. Ma senza per questo… -