LIVE Nuoto | Finale ISL 2020 DIRETTA | Caeleb Dressel subito strepitoso nei 100 stile! C’è Benedetta Pilato nei 100 rana e nella skin race

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.11: Tra poco al via i 200 farfalla donne con Large, Hibbott, Flickinger, Dahlia, Harvey, Jakabos, Gasson, McLaughlin 18.09: Si migliora, che fa segnare il nuovo primato americano con 45?08, a 14 centesimi dal record del mondo, secondo posto per Manaudou, terzo Rylov in 46?27 18.08: A metà gara Manaudou,, Rooney 18.07: E’ già il momento diche dà l’assalto al record del mondo di Leveaux. Al via anche Ress, Manaudou, Rylov, Gkolomeev, Rooney, Kusch, Vekovishchev 18.06: La spunta un’altra volta Beryl Gastaldello. Quattro ragazze in 5 centesimi: 51?38, secondo posto per Haughey in 51?40, terza Weitzeil per 51?42 18.05: A metà gara Weitzeil, Haughey, Heemskerk 18.02: Le atlete entrano a bordo ...