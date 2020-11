LIVE MotoGP, GP Portimao DIRETTA: warm-up alle 11.00. Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di risposte (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 10.26: Il centauro italiano, secondo nelle qualifiche di ieri alle spalle della KTM di Miguel OLIVEira, ha voglia di regalarsi il quarto successo stagionale, mandando un messaggio forte e chiaro a Yamaha sulle sue qualità in vista dell’anno venturo. 10.23: Nella massima cilindrata, di fatto, tutto è già deciso. Lo spagnolo Joan Mir della Suzuki ha già festeggiato il titolo iridato a Valencia, ma sei piloti possono ancora giocarsi il secondo posto in campionato nell’ultima gara dell’anno e tra questi Franco Morbidelli (attualmente in piazza d’onore) ha buone chance. 10.20: Buongiorno e bentrovati alla ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTO2 – LADELLA GARA DI MOTO3 10.26: Il centauro italiano, secondo nelle qualifiche di ierispdella KTM di Miguel Oira, ha voglia di regalarsi il quarto successo stagionale, mandando un messaggio forte e chiaro a Yamaha sulle sue qualità in vista dell’anno venturo. 10.23: Nella massima cilindrata, di fatto, tutto è già deciso. Lo spagnolo Joan Mir della Suzuki ha già festeggiato il titolo iridato a Valencia, ma sei piloti possono ancora giocarsi il secondo posto in campionato nell’ultima gara dell’anno e tra questi Franco Morbidelli (attualmente in piazza d’onore) ha buone chance. 10.20: Buongiorno e bentrovati alla ...

OA_Sport : LIVE MotoGP, GP Portimao DIRETTA: warm-up alle 11.00. Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di risposte - gponedotcom : LIVE Warm Up Portimao MotoGP: cronaca diretta minuto per minuto: Ultima sessione di libere prima della gara, con Ol… - zazoomblog : LIVE – MotoGP GP Portogallo Portimao 2020: la gara (DIRETTA) - #MotoGP #Portogallo #Portimao #2020: - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Portimao LIVE: warm-up e gara Dovizioso ai saluti. Morbidelli per il poker - #DIRETTA #MotoGP… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Portogallo: risultati e griglia di partenza. Morbidelli 2°, lontani Valentino Rossi e Dovizioso -