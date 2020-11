LIVE MotoGP | GP Portimao DIRETTA | Miguel Oliveira scappa su Morbidelli e Miller | Dovizioso 10° | Rossi 15°

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-11non molla e insidia, mentreha passato Nakagami e Rins in pochi metri e ora cerca Bradl per il settimo posto -11risponde tempo su tempo a Oira, ma il margine ora è di 4.000 esatti! Battaglia tra le Yamaha con Quartararo, Vinales euno in scia all’altro.ottavo passa Rins! -12 Oira apre il 14° giro con 3.622 sue 4.235 su, quarto Pol Espargarò a 10 secondi -13 Quartararo sprofonda in 13° posizione con una Yamaha sempre più in crisi. Alle sue spalle in scia Vinales e-13 Oira entra nella fase della gara nella quale la ...