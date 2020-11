LIVE Moto3, GP Portogallo 2020 DIRETTA: si decide il campionato! Arbolino deve rimontare, Arenas favorito (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP 11.51 Nel warm-up mattutino Tony Arbolino è andato molto forte stampando il secondo tempo alle spalle di Masià. Di seguito la graduatoria completa della sessione: 1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 242.1 1’48.5822 14 Tony Arbolino ITA Rivacold Snipers Team Honda 243.2 1’48.616 0.034 / 0.034 3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.2 1’48.666 0.084 / 0.050 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 235.2 1’48.899 0.317 / 0.2335 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 243.2 1’48.964 0.382 / 0.065 6 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 232.7 1’48.983 0.401 / 0.019 7 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.7 1’49.160 0.578 / 0.1778 75 Albert ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP 11.51 Nel warm-up mattutino Tonyè andato molto forte stampando il secondo tempo alle spalle di Masià. Di seguito la graduatoria completa della sessione: 1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 242.1 1’48.5822 14 TonyITA Rivacold Snipers Team Honda 243.2 1’48.616 0.034 / 0.034 3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.2 1’48.666 0.084 / 0.050 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 235.2 1’48.899 0.317 / 0.2335 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 243.2 1’48.964 0.382 / 0.065 6 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling GresiniHonda 232.7 1’48.983 0.401 / 0.019 7 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.7 1’49.160 0.578 / 0.1778 75 Albert ...

