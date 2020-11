LIVE Moto3, GP Portogallo 2020 DIRETTA: Arenas e Ogura si giocano il Mondiale. Arbolino, serve un miracolo (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Moto3 GP Portogallo – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up e del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto della Moto3 2020. Dopo le emozionanti qualifiche di ieri tutto è pronto per eleggere il campione di una bellissima stagione. Albert Arenas, Ai Ogura e Tony Arbolino si contendono il trofeo in una corsa in cui può succedere di tutto. Il primo, spagnolo di casa Aspar, approda alla finale con 8 lunghezze sul nipponico di Honda Asia e con 11 punti sul lombardo di casa Snipers Lo spagnolo Raul Fernandez scatterà dalla pole-position per la quinta volta in questo ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazioneGP– Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel warm-up e del Gran Premio del, ultimo atto della. Dopo le emozionanti qualifiche di ieri tutto è pronto per eleggere il campione di una bellissima stagione. Albert, Aie Tonysi contendono il trofeo in una corsa in cui può succedere di tutto. Il primo, spagnolo di casa Aspar, approda alla finale con 8 lunghezze sul nipponico di Honda Asia e con 11 punti sul lombardo di casa Snipers Lo spagnolo Raul Fernandez scatterà dalla pole-position per la quinta volta in questo ...

infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Fernandez in pole! Ogura completa 5° davanti ad Arenas. Arbolino partirà 27°! - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: Fernandez in pole! Ogura completa 5° davanti ad Arenas. Arbolino partirà 27°!… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp @AIAPortimao Qualifiche: @25RaulFernandez si prende la pole, in affanno @TonyArbolino - - motograndprixit : #Moto3 | Gp @AIAPortimao Qualifiche: @25RaulFernandez si prende la pole, in affanno @TonyArbolino -… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: Ogura ed Arbolino alla caccia della Q2 - #Moto3 #Portogallo #DIRETTA: #Ogura -