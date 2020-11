LIVE Moto3 | GP Portogallo 2020 DIRETTA | alle 12 00 la gara | Arbolino prova la rimonta per il titolo!

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI MOTOGP 11.34 È arrivato il momento della resa dei conti finale per Albert Arenas, Ai Ogura e Tony. Uno di questi tre sarà il nuovo Campione del Mondodella classee succederà nell’albo d’oro al toscano Lorenzo Dalla Porta. 11.30 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati per ladel Gran Premio del, ultimo e decisivo atto del Mondiale. Enea Bastianini vince il Mondiale se…Tutte le combinazioni della Moto2 Tonyvince il Mondiale se…Tutte le combinazioni della10.24 Grazie a tutti per averci seguito in questa sessione. ...