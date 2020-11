LIVE Moto2 | GP Portogallo 2020 DIRETTA | BASTIANINI CAMPIONE DEL MONDO! Tripudio Italia!

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP Eneavince il Mondiale se…Tutte le combinazioni della14.01 Vince la gara l’australiano Gardner davanti a Marini e Lowes, staccati rispettivamente 1?6 e 3?8. 4° Bezzecchi a 8?4, 5°, che si laureadel mondo didopo un GP soffertissimo! ENEADEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! HA VINTO L’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! -1 Luca Marini si è arreso, viaggia a un secondo da Gardner. -1 ULTIMO GIRO! Eneaè quinto, basta e avanza per il Mondiale! -2 Gardner ne ha di più e allunga su Marini, che dà addio al ...

sportli26181512 : MotoGP, GP Portogallo 2020: la diretta live della gara di Portimao: Dopo Moto3 e Moto2 spazio alla MotoGP, con l'ul… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Moto2 #Portimao Vince #Gardner davanti a #Marini, #Lowes e #Bezzecchi. Ma è il quinto posto a gara… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Moto2 #Portimao A 3 giri dal termine #Marini resiste al comando con #Gardner negli scarichi e… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Moto2 #Portimao 5 giri al termine con #Marini che si difende dagli attacchi di #Gardner e #Lowes!… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Moto2 #Portimao A 10 giri dal termine comanda #Marini davanti a #Gardner, che toglie punti prezios… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2

Moto2: Duello finale in Portogallo con Bastianini, Lowes, Marini e Bezzecchi a giocarsi il titolo iridato nella classe intermedia, in pole c'è Gardner ...Moto2 Gp Portogallo Portimao Warm Up - Il warm up della classe Moto2 a Portimao, dove oggi si corre l'ultima tappa del Motomondiale 2020, decisiva per l'assegnazione del titolo, ha visto primeggiare M ...