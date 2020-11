LIVE Medvedev-Thiem 4-6 7-6 6-4, Finale ATP Finals DIRETTA: qualche rimpianto per l’austriaco ma il russo è più forte! Il #4 al mondo è il Maestro 2020 (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.02 Grazie a tutti per averci seguito: cala il sipario sulla stagione ATP! 22.00 Daniil Medvedev è il Maestro 2020! Il russo vince la 51esima edizione delle ATP Finals battendo 4-6 7-6 (2) 6-4 Dominic Thiem e sfruttando il primo e unico match point. Il #4 al mondo emula l’idolo Nikolaj Davydenko che aveva aperto la serie londinese nel 2009 e conquista l’ultimo torneo dell’anno, facendo doppietta dopo il successo a Parigi-Bercy contro Alexander Zverev. Il moscovita surclassa fisicamente l’austriaco che dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nel 2019, subisce un’altra amara batosta. FINE TERZO SET 6-4 GIOCO PARTITA E INCONTRO DANIIL Medvedev! Il ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.02 Grazie a tutti per averci seguito: cala il sipario sulla stagione ATP! 22.00 Daniilè il! Ilvince la 51esima edizione delle ATPbattendo 4-6 7-6 (2) 6-4 Dominice sfruttando il primo e unico match point. Il #4 alemula l’idolo Nikolaj Davydenko che aveva aperto la serie londinese nel 2009 e conquista l’ultimo torneo dell’anno, facendo doppietta dopo il successo a Parigi-Bercy contro Alexander Zverev. Il moscovita surclassa fisicamenteche dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nel 2019, subisce un’altra amara batosta. FINE TERZO SET 6-4 GIOCO PARTITA E INCONTRO DANIIL! Il ...

