LIVE Medvedev-Thiem 4-6 7-6 6-4, Finale ATP Finals DIRETTA: il russo è il Maestro 2020, rimpianti per l’austriaco (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dominic Thiem vince le ATP Finals 2020: la cronaca della partita 22.02 Grazie a tutti per averci seguito: cala il sipario sulla stagione ATP! 22.00 Daniil Medvedev è il Maestro 2020! Il russo vince la 51esima edizione delle ATP Finals battendo 4-6 7-6 (2) 6-4 Dominic Thiem e sfruttando il primo e unico match point. Il #4 al mondo emula l’idolo Nikolaj Davydenko che aveva aperto la serie londinese nel 2009 e conquista l’ultimo torneo dell’anno, facendo doppietta dopo il successo a Parigi-Bercy contro Alexander Zverev. Il moscovita surclassa fisicamente l’austriaco che dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nel 2019, subisce un’altra amara ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADominicvince le ATP: la cronaca della partita 22.02 Grazie a tutti per averci seguito: cala il sipario sulla stagione ATP! 22.00 Daniilè il! Ilvince la 51esima edizione delle ATPbattendo 4-6 7-6 (2) 6-4 Dominice sfruttando il primo e unico match point. Il #4 al mondo emula l’idolo Nikolaj Davydenko che aveva aperto la serie londinese nel 2009 e conquista l’ultimo torneo dell’anno, facendo doppietta dopo il successo a Parigi-Bercy contro Alexander Zverev. Il moscovita surclassa fisicamenteche dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nel 2019, subisce un’altra amara ...

