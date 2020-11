LIVE Medvedev-Thiem 4-6 7-6 0-1 | Finale ATP Finals DIRETTA | il russo si assicura il secondo set al tie-break!

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40SPINGE A TUTTA! Diritto ad aprirsi il campo e chiusura lungolinea. 40-40 Annullate tre palle break da parte di. 30-40 Lungo il diritto in risposta del. 15-40 Diritto in spinta diagonale dell’austriaco: non ci arriva il. 0-40 TRE PALLE BREAK! Lungo il diritto di unin crisi. 0-30di nuovo parte con un handicap nel game di servizio. 0-15 Di poco largo il diritto in manovra di. 1-1 CHE SCAMBIO!conduce lo scambio sfinendo: diritto lungo. 40-30 Lungo il diritto dicostruisce lo scambio da fondocampo. 30-30 Questa volta è ...