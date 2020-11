LIVE Medvedev-Thiem 4-6 3-2, Finale ATP Finals DIRETTA: il russo conduce il set (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Nonostante la chance di break, il russo resta saldamente al comando del parziale. AD-40 Diritto ad aprirsi il campo e volée vincente del russo. 40-40 Male con il back il russo in uscita dal servizio. AD-40 Altra prima vincente di Medvedev. 40-40 Smorzata deliziosa di Thiem. AD-40 ALTRO BOLIDE DEL russo! 40-40 Si ferma sul nastro il diritto in accelerazione del russo-. AD-40 Buona prima di Medvedev. 40-40 Ace puntuale del russo. 30-40 PALLA BREAK Thiem! Doppio fallo del russo. 30-30 In rete il diritto del #4 al mondo: si ferma sul nastro l’accelerazione. 30-15 GRAN DIRITTO DI Thiem! L’austriaco sale in ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Nonostante la chance di break, ilresta saldamente al comando del parziale. AD-40 Diritto ad aprirsi il campo e volée vincente del. 40-40 Male con il back ilin uscita dal servizio. AD-40 Altra prima vincente di. 40-40 Smorzata deliziosa di. AD-40 ALTRO BOLIDE DEL! 40-40 Si ferma sul nastro il diritto in accelerazione del-. AD-40 Buona prima di. 40-40 Ace puntuale del. 30-40 PALLA BREAK! Doppio fallo del. 30-30 In rete il diritto del #4 al mondo: si ferma sul nastro l’accelerazione. 30-15 GRAN DIRITTO DI! L’austriaco sale in ...

