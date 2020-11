LIVE Medvedev-Thiem 2-1, Finale ATP Finals DIRETTA: meglio il russo in avvio! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Altro scambio lunghissimo ma il rovescio in back di Medvedev va in corridoio. 0-15 Thiem prova a comandare lo scambio ma Medvedev riesce a difendersi con il rovescio lungolinea. 2-1 Medvedev tira su una palla impossibile con il rovescio e conduce nel primo set. 40-30 Thiem prova a variare con il drop shot ma non è preciso e finisce in corridoio. 30-30 Ace del #4 al mondo. 0-30 Secondo doppio fallo per il russo. 0-15 In corridoio il diritto in manovra di Medvedev: Thiem fa muovere il russo. 1-1 Dopo 10 minuti e due palle break annullate, si salva l’austriaco. AD-40 Buona prima di Thiem. 40-40 Thiem fatica nello scambio: ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Altro scambio lunghissimo ma il rovescio in back diva in corridoio. 0-15prova a comandare lo scambio mariesce a difendersi con il rovescio lungolinea. 2-1tira su una palla impossibile con il rovescio e conduce nel primo set. 40-30prova a variare con il drop shot ma non è preciso e finisce in corridoio. 30-30 Ace del #4 al mondo. 0-30 Secondo doppio fallo per il. 0-15 In corridoio il diritto in manovra difa muovere il. 1-1 Dopo 10 minuti e due palle break annullate, si salva l’austriaco. AD-40 Buona prima di. 40-40fatica nello scambio: ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals Via alla #finale tra #Medvedev e #Thiem! #live - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Finals 2020 - Chi vincerà il titolo di Maestro? Comunque andrà, sarà un nuovo giocatore ad assic… - Ubitennis : ATP Finals 2020, il LIVE della finale: Thiem vs Medvedev per il titolo di Maestro - zazoomblog : LIVE – Thiem-Medvedev 0-0 finale Atp Finals 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Thiem-Medvedev #finale #Finals #2020: - FlashScoreIT : ?? #ATPFinals #Medvedev ?? #Thiem La FINALE delle #NittoATPFinals di #Londra in DIRETTA dalle 19.00 con STATISTICH… -