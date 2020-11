LIVE Medvedev-Thiem 1-0, Finale ATP Finals DIRETTA: si comincia a Londra! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio e diritto in contropiede di Thiem. 40-AD PALLA BREAK Medvedev! Il russo può trovare il primo turning point del set. 40-40 Questa volta è Medvedev che sale in cattedra: comanda lo scambio e chiude con il diritto lungolinea. AD-40 CON FORZA Thiem! Gran diritto in accelerazione dell’austriaco sulla difesa prolungata del russo. 40-40 Gran risposta sui piedi di Medvedev: lento Thiem in uscita dal servizio. 40-30 Thiem aggredisce da fondocampo con il diritto lungolinea: smorzata vincente poi con Medvedev lontano dal campo. 30-30 Altro errore di Thiem nel corso dello scambio: lungo il diritto del classe 1993. 15-15 Servizio e diritto ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio e diritto in contropiede di. 40-AD PALLA BREAK! Il russo può trovare il primo turning point del set. 40-40 Questa volta èche sale in cattedra: comanda lo scambio e chiude con il diritto lungolinea. AD-40 CON FORZA! Gran diritto in accelerazione dell’austriaco sulla difesa prolungata del russo. 40-40 Gran risposta sui piedi di: lentoin uscita dal servizio. 40-30aggredisce da fondocampo con il diritto lungolinea: smorzata vincente poi conlontano dal campo. 30-30 Altro errore dinel corso dello scambio: lungo il diritto del classe 1993. 15-15 Servizio e diritto ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals Via alla #finale tra #Medvedev e #Thiem! #live - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Finals 2020 - Chi vincerà il titolo di Maestro? Comunque andrà, sarà un nuovo giocatore ad assic… - Ubitennis : ATP Finals 2020, il LIVE della finale: Thiem vs Medvedev per il titolo di Maestro - zazoomblog : LIVE – Thiem-Medvedev 0-0 finale Atp Finals 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Thiem-Medvedev #finale #Finals #2020: - FlashScoreIT : ?? #ATPFinals #Medvedev ?? #Thiem La FINALE delle #NittoATPFinals di #Londra in DIRETTA dalle 19.00 con STATISTICH… -