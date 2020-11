LIVE Ginnastica artistica, Finale Serie A DIRETTA: Villa da brividi alle parallele! La Brixia viaggia verso lo scudetto (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 Benedetti è poi tornata sull’attrezzo e ha concluso la sua prova. Nel frattempo 14.100 per Lay Giannini al volteggio, ora c’è Castellaro alla tavola. 17.23 Bianca Benedetti cade subito in entrata alla trave. 17.22 Gli uomini passano al volteggio. Crimi (Bustese) contro Castellaro (Macerata) e Giannini (Ancona). Successivamente Federici (Bustese) contro Cingolani (Macerata) e Brugnami (Ancona). 17.21 Ora le ragazze vanno alla trave. Martina Maggio (Brixia) sfiderà Ceccarelli (Civitavecchia) e Benedetti (Giglio). A seguire Angela Andreoli (Brixia) se la dovrà vedere con Vincenzi (Civitavecchia) e Menichincheri (Giglio). 17.19 Macerata ha preso un buon margine a metà gara, ma la gara è apertissima. Brixia lanciatissima verso lo ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.25 Benedetti è poi tornata sull’attrezzo e ha concluso la sua prova. Nel frattempo 14.100 per Lay Giannini al volteggio, ora c’è Castellaro alla tavola. 17.23 Bianca Benedetti cade subito in entrata alla trave. 17.22 Gli uomini passano al volteggio. Crimi (Bustese) contro Castellaro (Macerata) e Giannini (Ancona). Successivamente Federici (Bustese) contro Cingolani (Macerata) e Brugnami (Ancona). 17.21 Ora le ragazze vanno alla trave. Martina Maggio () sfiderà Ceccarelli (Civitavecchia) e Benedetti (Giglio). A seguire Angela Andreoli () se la dovrà vedere con Vincenzi (Civitavecchia) e Menichincheri (Giglio). 17.19 Macerata ha preso un buon margine a metà gara, ma la gara è apertissima.lanciatissimalo ...

